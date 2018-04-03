Пьяный новосибирец «заминировал» квартиру подруги 

Как установил Центральный районный суд, в ночь на 16 января пьяный гражданин Г., находясь в квартире своей знакомой на улице Ипподромской, позвонил со своего мобильного на номер службы «02». Из хулиганских побуждений он сообщил о минировании жилплощади, на которой находился.
Для проверки сообщения были задействованы наряды правоохранительных органов. При обследовании квартиры взрывное устройство обнаружено не было. Мужчина сознался, что решил таким образом пошутить и проверить реакцию на свой звонок.
Суд признал шутника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Гражданину Г. назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.
В ноябре прошлого года 800 человек пришлось эвакуировать с железнодорожного вокзала в Новосибирске после того, как несчастная влюбленная объявила о минировании поезда. Оказалось, что женщина совершила этот поступок в порыве отчаяния, не желая отпускать от себя молодого человека, что никак не оправдало ее в глазах полицейских.