Пьяный новосибирец «заминировал» квартиру подруги

Как установил Центральный районный суд, в ночь на 16 января пьяный гражданин Г., находясь в квартире своей знакомой на улице Ипподромской, позвонил со своего мобильного на номер службы «02». Из хулиганских побуждений он сообщил о минировании жилплощади, на которой находился.

Для проверки сообщения были задействованы наряды правоохранительных органов . При обследовании квартиры взрывное устройство обнаружено не было. Мужчина сознался, что решил таким образом пошутить и проверить реакцию на свой звонок.

Суд признал шутника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Гражданину Г. назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.