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Кражу из дома 120 тысяч рублей раскрыли в Ростове-на-Дону
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Кражу из дома 120 тысяч рублей раскрыли в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о хищении денег заявила в полицию жительница донской столицы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали по подозрению в преступлении ранее судимую 57-летнюю жительницу Ставрополя, которая снимала комнату у потерпевшей.
По предварительным данным, подозреваемая, воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, похитила из ее сумки 120 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
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