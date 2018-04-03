Бес в ребро: лжежених украл у 85-летней старушки 400 тысяч 

В полицию обратилась 85-летняя пенсионерка, которая сказала, что ее обокрали. В ходе разбирательств выяснилось, что старушка в одной из социальных сетей познакомилась с мужчиной, который написал, что проживает в Израиле. Кроме того, после долгой переписки мужчина предложил пожилой даме руку и сердце и пообещал забрать ее в свою страну. Он заявил, что готов прилететь на самолете в Россию и забрать пенсионерку в свою страну. Но сначала ему нужно было уладить финансовые проблемы. В связи с этим «жених» попросил у невесты взаймы 400 тыс. рублей. Однако после того как старушка перевела ему деньги — жених пропал, удалив свою страницу в соцсети.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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