СКР установил всю цепочку причастных к теракту в питерском метро

Расследование уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга находится в завершающей стадии, сообщили в Следственном комитете России.

Теракт был совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Следствию удалось по «электронным следам» установить всех причастных к его исполнению, в том числе заказчика, организатора и исполнителя. Всего по делу арестованы 11 человек.

Светлана Петренко. "Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители теракта не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации", — рассказала официальный представитель СКР

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами теракта стали 15 человек и еще более 50 пострадали. Взрыв совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов , он погиб во время теракта.