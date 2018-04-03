СКР установил всю цепочку причастных к теракту в питерском метро 

Расследование уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга находится в завершающей стадии, сообщили в Следственном комитете России.
Теракт был совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Следствию удалось по «электронным следам» установить всех причастных к его исполнению, в том числе заказчика, организатора и исполнителя. Всего по делу арестованы 11 человек.
"Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители теракта не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации", — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами теракта стали 15 человек и еще более 50 пострадали. Взрыв совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, он погиб во время теракта.
Летом 2017 года ФСБ заявила, что теракт в метро Санкт-Петербурга готовили с помощью Telegram на всех стадиях организации и подготовки теракта. По мнению службы, мессенджер дал террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.