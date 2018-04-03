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Найдены все причастные ко взрыву в метро Петербурга
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Найдены все причастные ко взрыву в метро Петербурга 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Расследование уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, совершенном год назад, находится в завершающей стадии. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.
По обвинению в причастности к совершению преступления арестованы 11 человек. «Следователям СКР совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ», — отмечается в сообщении.
Представитель ведомства указала на особую сложность при расследовании, поскольку заказчик, организатор и исполнители террористического акта не были знакомы между собой и поддерживали связь только посредством современных средств коммуникации.
«Именно тщательный анализ так называемых «электронных следов», которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки установить и изобличить всех участников преступной группы», — пояснила Петренко.
31 октября 2017 года сообщалось, что компанию Telegram Messenger LLP оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи доступа к перепискам нескольких пользователей. Двое из них подозреваются в организации теракта в петербургском метро. Спецслужбы были уверены, что террористы пользовались исключительно Telegram «для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».
3 апреля 2017 года в петербургской подземке в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли 16 человек, включая смертника, совершившего подрыв бомбы. Его личность установлена — им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.
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