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Алапаевца будут судить за убийство бензопилой
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Алапаевца будут судить за убийство бензопилой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Алапаевске будут судить 45-летнего мужчину, который обвиняется по статье 105 УК РФ — убийство. Убийство произошло 7 января 2018 года. Обвиняемый позвонил своим родственникам и сообщил, что совершил убийство. Те позвонили в полицию и рассказали о случившемся. Приехавшие на место полицейские обнаружили тело убитого и задержали злоумышленника.
По версии следствия, обвиняемый приехал в соседнюю деревню к своему знакомому. Мужчины много выпили, и между ними произошел конфликт, во время которого обвиняемый схватил бензопилу и ударил обидчика. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Подозреваемого задержали, он был заключен под стражу.
Расследование уголовного дела завершено, дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
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