Алапаевца будут судить за убийство бензопилой

Алапаевске будут судить 45-летнего мужчину, который обвиняется по статье 105 УК РФ — убийство. Убийство произошло 7 января 2018 года. Обвиняемый позвонил своим родственникам и сообщил, что совершил убийство. Те позвонили в полицию и рассказали о случившемся. Приехавшие на место полицейские обнаружили тело убитого и задержали злоумышленника.

По версии следствия, обвиняемый приехал в соседнюю деревню к своему знакомому. Мужчины много выпили, и между ними произошел конфликт, во время которого обвиняемый схватил бензопилу и ударил обидчика. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Подозреваемого задержали, он был заключен под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.