Иностранка угнала коляску в Новосибирске

По данным следствия, 16 марта в полицию обратилась жительница одного из домов по улице Дмитрия Донского в Новосибирске . Она сообщила стражам порядка, что из подъезда дома кто-то похитил принадлежащую ей детскую коляску. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого угонщика. Ею оказалась 20-летняя жительница одной из республик ближнего зарубежья, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. Похищенная коляска была изъята.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование», — рассказал представитель ГУ МВД региона Антон Сурнин

Легкие транспортные средства часто остаются без присмотра и тем самым становятся легкой добычей для похитителей. В феврале прошлого года жительница Новосибирска, возвращаясь поздно вечером домой, расплатилась с таксистом санками, которые оказались украденными.