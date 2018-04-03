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Иностранка угнала коляску в Новосибирске
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Иностранка угнала коляску в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
По данным следствия, 16 марта в полицию обратилась жительница одного из домов по улице Дмитрия Донского в Новосибирске. Она сообщила стражам порядка, что из подъезда дома кто-то похитил принадлежащую ей детскую коляску. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали подозреваемого угонщика. Ею оказалась 20-летняя жительница одной из республик ближнего зарубежья, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. Похищенная коляска была изъята.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование», — рассказал представитель ГУ МВД региона Антон Сурнин.
Легкие транспортные средства часто остаются без присмотра и тем самым становятся легкой добычей для похитителей. В феврале прошлого года жительница Новосибирска, возвращаясь поздно вечером домой, расплатилась с таксистом санками, которые оказались украденными.
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