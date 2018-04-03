Ещё
По подозрению в коррупции в Киргизии задержан замглавы Государственной налоговой службы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По подозрению в коррупции в Киргизии задержан замглавы Государственной налоговой службы 

ТАСС 1 час назад
БИШКЕК, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по подозрению в коррупции задержали заместителя Государственной налоговой службы республики Кубанычбека Кумашова. Об этом ТАСС сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью и СМИ ГКНБ.
"Кумашов задержан в рамках расследования связанного с коррупцией уголовного дела о незаконном возмещении из государственного бюджета налога на добавленную стоимость (НДС) некоторым частным фирмам", — заявили в ведомстве. В частности, речь идет о компаниях «Полларис» и «Интеррустрейд».
Ранее в Киргизии сотрудники ГКНБ выявили иностранные лжефирмы, которые с помощью поддельных печатей и штампов, а также коррупционных схем занимались незаконным возвратом НДС различным коммерческим компаниям. В результате чего бюджету республики был нанесен ущерб на 217 млн сомов (около 3 млн долларов). По данным следствия, к этому делу причастны ряд высокопоставленных государственных служащих, имена, фамилии и должности которых пока не разглашаются.
"Кумашов помещен в изолятор временного содержания ГКНБ, ведется следствие", — подчеркнули в ГКНБ Киргизии.
ТАСС: последние новости
Главу Интехбанка в Татарстане подозревают в выведении активов банка на 873 млн рублей Полиция задержала нетрезвого мужчину, стрелявшего из окна квартиры на севере Москвы Сотрудники ФСБ проводят мероприятия в управлении по вопросам миграции челябинского ГУ МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя67
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»315
Российская «Дрель» напугала британцев74
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев537
Что делает спецназ США у российских границ89
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение