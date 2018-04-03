По подозрению в коррупции в Киргизии задержан замглавы Государственной налоговой службы

"Кумашов задержан в рамках расследования связанного с коррупцией уголовного дела о незаконном возмещении из государственного бюджета налога на добавленную стоимость (НДС) некоторым частным фирмам", — заявили в ведомстве. В частности, речь идет о компаниях «Полларис» и «Интеррустрейд».

Ранее в Киргизии сотрудники ГКНБ выявили иностранные лжефирмы, которые с помощью поддельных печатей и штампов, а также коррупционных схем занимались незаконным возвратом НДС различным коммерческим компаниям. В результате чего бюджету республики был нанесен ущерб на 217 млн сомов (около 3 млн долларов). По данным следствия, к этому делу причастны ряд высокопоставленных государственных служащих, имена, фамилии и должности которых пока не разглашаются.

"Кумашов помещен в изолятор временного содержания ГКНБ, ведется следствие", — подчеркнули в ГКНБ Киргизии.