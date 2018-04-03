Ещё
Вывел на воров сотрудник ломбарда, куда они регулярно сдавали украденное
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вывел на воров сотрудник ломбарда, куда они регулярно сдавали украденное 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Перед судом предстанут два 24-летних жителя Кинеля, обвиняемых в совершении кражи из частных строящихся домов и гаражей на территории Кинельского района, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Злоумышленники похищали газовые котлы, строительные инструменты, дорогостоящую бытовую технику и электротовары. Их жертвами стали 19 человек, а общая сумма материального ущерба превысила один миллион рублей.
Выйти на след воров полицейским помогла информация от сотрудника ломбарда, заявившего, что двое местных жителя регулярно сдают в заведение бытовую технику, предположительно, краденую.
Полицейские быстро установили личности частых клиентов ломбарда, один из которых ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления. Злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска.
В ходе предварительного следствия молодые люди полностью признались в совершении всех 19 краж и рассказали, что сбывали похищенное через ломбарды и частных лиц, занимающихся скупкой строительных товаров. В дома злоумышленники попадали через окна, отгибая створки монтировкой, а в гаражи — срезая замки. Украденное имущество они вывозили на собственных легковых автомобилях и складировали в гараже.
Полицейские изъяли часть ранее похищенного имущества на общую сумму 600 тысяч рублей и возвратили законным владельцам.
Следственным отделом МО МВД России «Кинельский» по статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано для рассмотрения в суд.
АиФ-Самара: последние новости
В Жигулевске сын украл у матери телевизор и уснул рядом с ним в подъезде В Самаре на входе в суд был скручен мужчина, заявивший о гранате в кармане В Самаре 18-летний парень, подравшись в баре, нанёс тяжелые травмы мужчине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя67
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»315
Российская «Дрель» напугала британцев74
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев537
Что делает спецназ США у российских границ89
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение