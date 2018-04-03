Вывел на воров сотрудник ломбарда, куда они регулярно сдавали украденное

Перед судом предстанут два 24-летних жителя Кинеля, обвиняемых в совершении кражи из частных строящихся домов и гаражей на территории Кинельского района, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

Злоумышленники похищали газовые котлы, строительные инструменты, дорогостоящую бытовую технику и электротовары. Их жертвами стали 19 человек, а общая сумма материального ущерба превысила один миллион рублей.

Выйти на след воров полицейским помогла информация от сотрудника ломбарда, заявившего, что двое местных жителя регулярно сдают в заведение бытовую технику, предположительно, краденую.

Полицейские быстро установили личности частых клиентов ломбарда, один из которых ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления. Злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска.

В ходе предварительного следствия молодые люди полностью признались в совершении всех 19 краж и рассказали, что сбывали похищенное через ломбарды и частных лиц, занимающихся скупкой строительных товаров. В дома злоумышленники попадали через окна, отгибая створки монтировкой, а в гаражи — срезая замки. Украденное имущество они вывозили на собственных легковых автомобилях и складировали в гараже.

Полицейские изъяли часть ранее похищенного имущества на общую сумму 600 тысяч рублей и возвратили законным владельцам.