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В Екатеринбурге полиция поймала парней, которые с гантелями нападали на прохожих
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В Екатеринбурге полиция поймала парней, которые с гантелями нападали на прохожих 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Полицейские поймали молодых людей, которые 31 марта нападали на прохожих в квадрате улиц Советская — Уральская — Смазчиков — Солнечная в Пионерском. От их действий пострадали шесть человек.
«Со слов заявителей, двое нападавших в масках, используя какие-то тяжелые металлические предметы, наносили удар в лицо и требовали ценные вещи, — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. — Установив приметы налетчиков, полицейские продолжили патрулирование района. Примерно через час после первого сообщения возле дома № 3 по улице Пионеров нарядом полиции были замечены схожие по описанию молодые люди. Задержанных доставили в дежурную часть».
При обыске у парней, одному из которых 19 лет, а второму 21 год, нашли маски, гантели, а также сотовые телефоны и деньги.
«Один из них был ранее судим за грабежи, другой — за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, — уточняют в пресс-службе полиции. — Оба отбывали наказание в местах лишения свободы».
Парни сознались, что нападали на прохожих. Они также рассказали, что в тот вечер выпивали.
«По имеющейся информации, своих жертв налетчики не выбирали, нападали на случайных прохожих, — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. — Есть информация, что один из граждан оказался достаточно физически подготовлен и злоумышленникам пришлось ретироваться. Всего же, по предварительным данным, от действий нападавших пострадали шесть горожан».
В отношении парней возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас они взяты под стражу.
Тех, кто узнал в лице парней своих обидчиков, просят звонить в полицию по телефонам: +7 (343) 356-42-03, 294-14-94.
Год назад полиция возбудила 4 уголовных дела после нападения подростков на прохожих в Екатеринбурге.
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