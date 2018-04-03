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Неизвестный совершил разбойное нападение на офис кредитной организации в Ереване
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Неизвестный совершил разбойное нападение на офис кредитной организации в Ереване 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 3 апреля. /ТАСС/. Разбойное нападение произошло поздним вечером 2 апреля в Ереване. Неизвестный в маске и с предметом, напоминающим оружие, ворвался в офис одной из кредитных организаций, находящийся в столичном районе Аван. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении полковник Ашот Агаронян.
"Неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на филиал кредитной организации. По предварительным данным, он украл около 5 млн драмов ($10 тыс. США) и скрылся с места преступления", — рассказал представитель полиции Армении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, работают следователи и полицейские. За последнее месяцы это уже третье разбойное нападение на офисы финансовых структур в Ереване. В декабре прошлого года неизвестные напали на другую кредитную организацию, а в феврале этого года был ограблен филиал банка «ВТБ Армения».
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