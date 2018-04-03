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Следственный комитет проведет прием граждан в Волосовском районе
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Следственный комитет проведет прием граждан в Волосовском районе 

Ivyborg.ru 1 час назад
4 апреля 2018 года заместитель руководителя следственного отдела по Волосовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Игорь Васильевич Подольский проведет прием граждан по вопросам, относящимся к деятельности Следственного комитета.
С 10:00 до 11:00 будет осуществляться прием в здании администрации муниципального образования «Беседское сельское поселение», по адресу Ленинградская область, Волосовский район, поселок Беседа, 15.
В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к компетенции Следственного комитета Российской Федерации относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), о половой неприкосновенности граждан, о коррупционных преступлениях, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями, а также по иным составам преступлений, отнесённым к подследственности Следственного комитета Российской Федерации.
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