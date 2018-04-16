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Представители следственного комитета готовы выслушать костромичей
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Представители следственного комитета готовы выслушать костромичей 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области Игорь Балаев проведет прием граждан в Приемной Президента Российской Федерации в Костромской области.
18 апреля 2018 года с 10 до 13 часов руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области Игорь Балаев проведет личный прием граждан в помещении Приемной Президента Российской Федерации в Костромской области по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 73.
Напоминаем, что с информацией о приеме граждан в следственном управлении и следственных отделах на территории Костромской области руководством следственного управления СК России по Костромской области можно ознакомиться на официальном сайте следственного управления области в разделе «Обращения граждан» подраздел «График приема граждан».
А 20 апреля 2018 года с 09 до 18 часов в помещении следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, 45Б комиссия центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации проведет прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию Следственного комитета.
Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону (4942) 42-94-11.
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