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Жители Екатеринбурга полчаса били прохожих гантелями
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Жители Екатеринбурга полчаса били прохожих гантелями 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге задержаны двое молодых людей, которых подозревают в нападении на местных жителей. По данным МВД, в течение получаса шесть человек заявили, что их избили гантелями и ограбили, пишет Znak.com.
Нападения произошли в микрорайоне Пионерский. Через час после первого сообщения о побоях были задержаны двое местных жителей 1998 и 1996 годов рождения. При досмотре у них нашли маски, металлические гантели, сотовые телефоны и другие вещи, похожие на те, что были похищены у пострадавших.
Один из задержанных был судим за грабежи, другой — за оборот наркотиков. Молодые люди рассказали, что в вечер нападения выпивали, а после этого ограбили случайных прохожих. Один из пострадавших дал отпор грабителям.
Оба подозреваемых заключены под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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