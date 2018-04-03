Юноши в масках нападали на прохожих в Екатеринбурге

Срезу несколько сообщений от пострадавших поступило в дежурную часть полиции 31 марта. Все они сообщили, что в Пионерском районе на них нападали неизвестные в масках. Мужчины забирали мобильники и деньги пострадавших, к людям применялось физическое насилие. Все нападения были совершены в квадрате улиц Советская — Уральская — Смазчиков — Солнечная.

Все жертвы нападений рассказали, что нападавших было двое: оба были в масках, в руках держали что-то тяжелое. Они наносили прохожим удар кулаком в лицо и отбирали ценности. Полицейские начали поиски и вскоре увидели похожих по описанию молодых людей на улице Пионеров.

Подозреваемыми оказались двое юношей 1996 и 1998 годов рождения. Оба нигде не работали, ранее имели проблемы с законом. В содеянном они сознались и рассказали, что в тот день много выпили и вышли грабить людей. Принципиально жертв они не выбирали, нападали на случайных прохожих. Всего пострадало 6 человек.