Культуристам, нападавшим на людей в Екатеринбурге, грозит до 10 лет тюрьмы

Екатеринбурге двум молодым людям грозит до десяти лет тюрьмы за разбой. Мужчины нападали на прохожих, используя при этом металлические гантели, об этом сообщает во вторник, 3 апреля, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, инцидент произошел вечером 31 марта. Правоохранители стали получать сообщения от горожан о том, что в районе улиц улиц Советская, Уральская, Смазчиков и Солнечная двое неизвестных, применяя насилие, отбирают у прохожих ценные вещи.

Полицейские незамедлительно выехали на место, где обнаружили пострадавших со следами побоев. По словам жертв, двое неизвестных в масках нападали на людей, ударяли их в лицо, используя тяжелые металлические предметы, а затем требовали отдать им ценные вещи.

Приметы налетчиков удалось быстро установить, поэтому полицейские отправились на патрулирование района. Спустя час культуристов удалось задержать в районе дома №3 на улице Пионеров, после чего их доставили в дежурную часть. Во время досмотра личных вещей у мужчин обнаружили при себе маски, небольшие металлические гантели и похищенные у прохожих сотовые телефоны и другие ценные вещи.

Задержанными оказались неработающие екатеринбуржцы 20 и 22 лет. Один из молодых людей до этого уже был судим за грабежи, а другой — за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. При этом оба освободились из мест лишения свободы. Налетчики не стали отрицать свою причастность к преступлениям и признались праовохранителям, что в тот вечер употребляли спиртное. Мужчины не выбирали своих жертв, а нападали на случайных прохожих. При этом есть информация, что один из екатеринбуржцев, на которого было совершено нападение, оказался физически подготовленным и смог дать отпор культуристам, поэтому им пришлось реитроваться. По предварительным данным, всего от действий налетчиков пострадали шесть горожан.

В отношении парней возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь культуристам грозит до 10 лет лишения свободы.