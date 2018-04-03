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В Прикамье пьяная женщина напала с ножом на своего знакомого
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В Прикамье пьяная женщина напала с ножом на своего знакомого 

АиФ Пермь 33 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В Березниках пьяная ссора закончилась поножовщиной. 31-летняя женщина ранила своего 48-летнего знакомого.
«Сотрудники полиции раскрыли «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Предварительно установлено, что ночью в доме по улице Зырянской произошла ссора. После совместного распития спиртных напитков ранее судимая девушка ударила ножом знакомого», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
Мужчина получил проникающее ножевое ранение брюшной полости, колото-резаные раны лица и правого бедра. Нападавшую взяли под стражу.
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