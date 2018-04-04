В Прикамье пьяная драка между женщинами в баре закончилась уголовным делом 

В Пермском крае драка между двумя женщинами привела к уголовному делу.
ЧП произошло ранним утром 3 апреля в одном из баров Соликамска. Две женщины вместе выпивали, а потом между ними возникла ссора. В ходе неё ране судимая 36-летняя женщина избила 30-летнюю собутыльницу, которая получила тяжёлую травму ноги.
«Потерпевшую госпитализировали в больницу, злоумышленницу задержали, она доставлена в полицию, идёт следствие. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.