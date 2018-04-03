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В Лесном будут судить «мебельного» мошенника
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В Лесном будут судить «мебельного» мошенника 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В свердловском городе Лесном перед судом предстанет 39-летний местный житель, который обвиняется по статье 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере, сообщают в региональной прокуратуре. Обвиняемый обманул семерых покупателей на сумму более 2 млн рублей.
По версии следствия, мужчина представлялся покупателям представителем фирмы и заключал с ними договоры на поставку мебели для кухни и бытовой техники. Всего он заключил 7 договоров на крупную сумму. При этом изначально никакой мебели не существовало — людей просто обманули. Мошенник скрылся с деньгами и потратил их на свои нужды.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, дело передано в городской суд. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.
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