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85-летнюю пенсионерку из Барнаула лже-жених обманул на 400 тысяч рубей
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85-летнюю пенсионерку из Барнаула лже-жених обманул на 400 тысяч рубей 

АиФ — Алтай 47 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
85-летняя жительница Барнаула перевела лже-жениху 400 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по краю.
По предварительной информации, пенсионерка познакомилась в соцсети с мужчиной из Израиля. Новый знакомый вскоре предложил ей пожениться и переехать к нему. Он даже планировал приехать за ней в Россию, но только после того, как решит финансовые проблемы. Мужчина попросил у своей будущей невесты 400 тысяч рублей в долг, а когда деньги поступили на его карту, он удалил свою страничку.
После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
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