85-летнюю пенсионерку из Барнаула лже-жених обманул на 400 тысяч рубей

По предварительной информации, пенсионерка познакомилась в соцсети с мужчиной из Израиля . Новый знакомый вскоре предложил ей пожениться и переехать к нему. Он даже планировал приехать за ней в Россию, но только после того, как решит финансовые проблемы. Мужчина попросил у своей будущей невесты 400 тысяч рублей в долг, а когда деньги поступили на его карту, он удалил свою страничку.

После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.