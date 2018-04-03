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В Иркутске сотрудница службы участковых уполномоченных полиции выявила факт незаконного хранения оружия
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В Иркутске сотрудница службы участковых уполномоченных полиции выявила факт незаконного хранения оружия 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
В Иркутске сотрудница службы участковых
уполномоченных отдела полиции №4 майор полиции Юлия Головня обнаружила
пневматический пистолет с признаками конструктивных изменений у жителя
Ленинского района областного центра.
1 апреля в дежурную часть отдела полиции
№4 обратилась 33-летняя женщина и сообщила о том, что ее супруг, будучи в  состоянии алкогольного опьянения, нанес ей телесные повреждения и  выгнал с двумя детьми из дома. На место происшествия незамедлительно
направились сотрудники полиции.
В результате бытовой конфликт был  разрешен, кроме того, в ходе дальнейшего разбирательства и беседы майор
полиции Юлия Головня выявила и изъяла у мужчины пневматический пистолет
с признаками конструктивных изменений, патроны, а также две  металлические трубки с комплектующими, предположительно для  использования в качестве глушителя. Документы, подтверждающие право на  владение и хранение оружия у него отсутствовали.
В настоящий момент оружие и боеприпасы
направлены на экспертизу. Органами дознания по данному факту проводится
проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222  Уголовного Кодекса Российской Федерации — «Незаконное хранение оружия,
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств», а также по статье 223 Уголовного Кодекса Российской
Федерации «Незаконное изготовление оружия».
Женщина выразила слова благодарности за  помощь и неравнодушие, отметив профессиональный подход участковой
уполномоченной, компетентность и корректность в общении с гражданами.
Отметим, что майор полиции служит в  органах внутренних дел около15 лет. Руководством Межмуниципального
Управления МВД России «Иркутское» принято решение о поощрении данного
сотрудника.
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 Ещё 2 источника 
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