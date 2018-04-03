В Иркутске сотрудница службы участковых уполномоченных полиции выявила факт незаконного хранения оружия

Иркутске сотрудница службы участковых

уполномоченных отдела полиции №4 майор полиции Юлия Головня обнаружила

пневматический пистолет с признаками конструктивных изменений у жителя

Ленинского района областного центра.

1 апреля в дежурную часть отдела полиции

№4 обратилась 33-летняя женщина и сообщила о том, что ее супруг, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей телесные повреждения и выгнал с двумя детьми из дома. На место происшествия незамедлительно

направились сотрудники полиции.

В результате бытовой конфликт был разрешен, кроме того, в ходе дальнейшего разбирательства и беседы майор

полиции Юлия Головня выявила и изъяла у мужчины пневматический пистолет

с признаками конструктивных изменений, патроны, а также две металлические трубки с комплектующими, предположительно для использования в качестве глушителя. Документы, подтверждающие право на владение и хранение оружия у него отсутствовали.

В настоящий момент оружие и боеприпасы

направлены на экспертизу. Органами дознания по данному факту проводится

проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации — «Незаконное хранение оружия,

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных

устройств», а также по статье 223 Уголовного Кодекса Российской

Федерации «Незаконное изготовление оружия».

Женщина выразила слова благодарности за помощь и неравнодушие, отметив профессиональный подход участковой

уполномоченной, компетентность и корректность в общении с гражданами.

Отметим, что майор полиции служит в органах внутренних дел около15 лет. Руководством Межмуниципального

Управления МВД России «Иркутское» принято решение о поощрении данного

сотрудника.