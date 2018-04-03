Во Владивостоке полицейские раскрыли серию квартирных краж на три миллиона рублей

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило заявление жительницы краевого центра. Женщина рассказала, что, вернувшись домой, обнаружила следы незаконного проникновения: разбросанные вещи и отсутствие ценного имущества.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Полицейские опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели квартиру. Установлено, что пока потерпевшая находилась на работе, неизвестные через окно проникли в квартиру и похитили денежные средства в размере 180 тысяч рублей, а также брендовые ювелирные украшения. Ущерб, причиненный потерпевшей, превысил 900 тысяч рублей.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимых жителей Владивостока 37, 39 и 42-х лет. Мужчины были взяты с поличным при совершении очередной кражи на улице Харьковской.

Сотрудники полиции установили, что с января текущего года подозреваемые совершили 16 квартирных краж. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 3 миллиона рублей. Во всех случаях мужчины проникали в квартиры, расположенные на нижних этажах, отжимая створки пластиковых окон, а затем похищали деньги и ценные вещи.

В отделе полиции злоумышленники дали признательные показания. В результате обысков по местам их жительства полицейские обнаружили часть похищенного имущества, ювелирные изделия и денежные средства.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.