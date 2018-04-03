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Губкинского педофила, орудовавшего в соцсетях, осудили
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Губкинского педофила, орудовавшего в соцсетях, осудили 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В Губкинском к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили педофила.
Как ранее писал «Красный Север», педофил в период с мая по август 2017 года развернул в Сети бурную переписку со школьницами, при этом некоторым девочкам едва исполнилось 9 лет. Осужденный отправлял детям интим-фотографии, беседовал на сексуальные темы, предлагал вступить с ним в половую связь.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц) и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста). По последней статье суд доказал его вину по восьми эпизодам.
Как отмечают в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО, осужденный не раскаялся и вину не признал.
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