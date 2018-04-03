В Находке транспортные полицейские задержали подозреваемого в незаконной перевозке гашишного масла в крупном размере 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержан 30-летний житель города Уссурийска, подозреваемый в незаконной перевозке наркотических средств в крупном размере.
В рамках расследования уголовного дела следователями Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте установлено, что мужчина привез из Уссурийска в Находку шесть шприцов, заполненных гашишным маслом и планировал их реализовать на территории Находкинского городского округа. Вес изъятого наркотического средства составил около 100 граммов.
Следственным отделом Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — заключение под стражу.