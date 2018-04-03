В суд передали дело группы приморцев, обвиняемых в разбое и нападениях на геев

"По версии следствия, в июле 2016 года обвиняемые вопреки воле хозяев частного дома проникли в него и, применяя физическую силу к домочадцам, в том числе к малолетнему ребенку, потребовали передать им огнестрельное оружие. Помимо этого, обвиняемые совершили несколько нападений на граждан. Оправдывая свои действия борьбой с сексуальными меньшинствами, они через сеть интернет знакомились с гражданами, относящими себя к соответствующим меньшинствам, договаривались о встрече, а при встрече избивали и похищали имущество", — говорится в сообщении.

По уголовному делу проходят десять человек. Они обвиняются в хищении огнестрельного оружия, нарушении неприкосновенности жилища, грабеже, угоне, разбое и умышленном уничтожении чужого имущества.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщила пресс-служба.