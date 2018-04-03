СК: установлены все причастные к организации теракта в метро в Санкт-Петербурге

Следователи СКР совместно с ФСБ установили всю цепочку лиц, причастных к совершению теракта в метро в Санкт-Петербурге , включая заказчика, организатора и исполнителей преступления. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Следователям СКР совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ», — заявила Петренко.

Она указала на особую сложность при расследовании данного дела, поскольку заказчик, организатор и исполнители теракта не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации. Петренко добавила, что именно тщательный анализ так называемых «электронных следов», которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки установить и изобличить всех участников преступной группы.

«В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 11 человек, все они содержатся под стражей», — подытожила официальный представитель СКР.