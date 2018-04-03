Ещё
СК: установлены все причастные к организации теракта в метро в Санкт-Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК: установлены все причастные к организации теракта в метро в Санкт-Петербурге 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Следователи СКР совместно с ФСБ установили всю цепочку лиц, причастных к совершению теракта в метро в Санкт-Петербурге, включая заказчика, организатора и исполнителей преступления. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
«Следователям СКР совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ», — заявила Петренко.
Она указала на особую сложность при расследовании данного дела, поскольку заказчик, организатор и исполнители теракта не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации. Петренко добавила, что именно тщательный анализ так называемых «электронных следов», которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки установить и изобличить всех участников преступной группы.
«В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 11 человек, все они содержатся под стражей», — подытожила официальный представитель СКР.
3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обезврежено. В результате теракта погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов.
Rambler News Service: последние новости
Следствие ходатайствует об аресте владельца «Суммы» Магомедова СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении предправления Интехбанка Акции Fesco, НМТП и Трансконтейнера падают после ареста совладельца группы «Сумма»
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя69
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»318
Российская «Дрель» напугала британцев74
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев537
Что делает спецназ США у российских границ89
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение