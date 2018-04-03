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Жителя Приморского края осудили за избиение сотрудника полиции
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Жителя Приморского края осудили за избиение сотрудника полиции 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: Primpress
Подозреваемый в краже не выполнил требование сотрудников полиции проследовать в отделение и применил физическую силу в Приморском крае. Нарушителя приговорили к лишению свободы условно, сообщило ИА PrimaMedia.
Сотрудники полиции в январе 2018 года прибыли на место преступления по заявлению потерпевшего, который сообщил о пропаже золотых украшений, в городе Артеме. В ходе разбирательства подозреваемый несколько раз ударил оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска и сломал ему нос.
По решению суда мужчину приговорили к трем годам и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
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