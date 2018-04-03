Жителя Приморского края осудили за избиение сотрудника полиции

Подозреваемый в краже не выполнил требование сотрудников полиции проследовать в отделение и применил физическую силу в Приморском крае . Нарушителя приговорили к лишению свободы условно, сообщило ИА PrimaMedia.

Сотрудники полиции в январе 2018 года прибыли на место преступления по заявлению потерпевшего, который сообщил о пропаже золотых украшений, в городе Артеме. В ходе разбирательства подозреваемый несколько раз ударил оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска и сломал ему нос.

По решению суда мужчину приговорили к трем годам и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.