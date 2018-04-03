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За разбитый нос сотрудника полиции приморец получил условный срок
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За разбитый нос сотрудника полиции приморец получил условный срок
Primpress
44 минуты назад
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Primpress
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Артемовским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры
Приморского края
.
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