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За разбитый нос сотрудника полиции приморец получил условный срок
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За разбитый нос сотрудника полиции приморец получил условный срок 

Primpress 44 минуты назад
Фото: Primpress
Артемовским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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