Полковника Осянина обвиняют в крышевании «левого» алкобизнеса в Ульяновске

В октябре прошлого года полицейские и сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность подпольных цехов, изготовлявших алкогольные напитки.

Цеха, выпускавшие суррогат под известными марками («Hennessy», «Jack Daniel’s», «Finskaya Silver», «Родники», «Царская» и др.) находились в разных районах Ульяновска . Из них была изъята 81 тысяча бутылок контрафакта. Алкоголь при этом поставлялся в крупные магазины Ульяновской области и соседних регионов.

При расследовании преступной деятельности «цеховиков» выяснилось, что крышевал незаконный бизнес не кто иной как замначальника регионального УМВД полковник полиции Эдуард Осянин.

Следствие установило, что с января по сентябрь 2016 года Эдуард Осянин неоднократно получал через посредника взятки за то, чтобы не привлекать к ответственности подпольных производителей контрафактного алкоголя. Так, в сентябре 2016 года полицейский получил взятку в сумме 1 миллиона 200 тысяч рублей, всего же по данным следствия он получил более 12 миллионов рублей.

Сейчас Эдуард Осянин обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд.