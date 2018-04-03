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В Красноярском крае директору школы грозит срок за фиктивную сделку
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В Красноярском крае директору школы грозит срок за фиктивную сделку 

АиФ Красноярск 56 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае директор одной из школ присвоила более 50 тысяч рублей, заключив фиктивный договор.
Инцидент произошел в образовательном учреждении Бирилюсского района. По данным полицейских, подозреваемая заключила контракт с фирмой на поставку деревянных решеток для радиаторов. Однако по факту деревянные решетки были сделаны по просьбе директора учителем и школьниками на уроке труда. За фиктивную сделку женщина получила более 50 тысяч рублей.
Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. За присвоение и растрату ей грозит до 6 лет тюрьмы. В данный момент 31-летней женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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