В Красноярском крае директору школы грозит срок за фиктивную сделку

Красноярском крае директор одной из школ присвоила более 50 тысяч рублей, заключив фиктивный договор.

Инцидент произошел в образовательном учреждении Бирилюсского района. По данным полицейских, подозреваемая заключила контракт с фирмой на поставку деревянных решеток для радиаторов. Однако по факту деревянные решетки были сделаны по просьбе директора учителем и школьниками на уроке труда. За фиктивную сделку женщина получила более 50 тысяч рублей.

Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. За присвоение и растрату ей грозит до 6 лет тюрьмы. В данный момент 31-летней женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.