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Троих барнаульцев обвиняют в разбое и похищении человека
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Троих барнаульцев обвиняют в разбое и похищении человека 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по краю, в апреле прошлого года обвиняемые решили завладеть имуществом 30-летнего горожанина. Они проникли в его квартиру и, пристегнув мужчину к батарее наручниками, стали требовать подписания документов о передаче прав собственности на жилье. Затем, забрав паспорт и ценные вещи стоимостью около 80 тысяч рублей, в хозяйственной сумке они вывезли потерпевшего в село Первомайского района. Мужчине удалось сбежать.
Как сообщает следствие, через месяц потерпевший скончался.
Расследованию уголовного дела помогли свидетельские показания, а также ряд экспертиз. Дело направили в суд.
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