Приморцы украли из дома пенсионерки бытовую технику и продукты

В дежурную часть отдела полиции поступило заявление 75-летней жительницы Яковлевского района. Женщина сообщила о том, что у нее похитили имущество на девять тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю

Полицейские прибыли на место и опросили потерпевшую, а также осмотрели место происшествия.

Выяснилось, что злоумышленники путем выставления оконной рамы проникли на веранду одноэтажного дома. Они похитили бытовую технику и продукты питания, после чего скрылись.