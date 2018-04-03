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Приморцы украли из дома пенсионерки бытовую технику и продукты
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Приморцы украли из дома пенсионерки бытовую технику и продукты 

Primpress 38 минут назад
Фото: Primpress
В дежурную часть отдела полиции поступило заявление 75-летней жительницы Яковлевского района. Женщина сообщила о том, что у нее похитили имущество на девять тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Полицейские прибыли на место и опросили потерпевшую, а также осмотрели место происшествия.
Выяснилось, что злоумышленники путем выставления оконной рамы проникли на веранду одноэтажного дома. Они похитили бытовую технику и продукты питания, после чего скрылись.
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