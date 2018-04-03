Ударившего бортпроводника авиадебошира приговорили к обязательным работам

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Суд на Камчатке приговорил авиадебошира, ударившего бортпроводника на борту рейса Москва — Петропавловск-Камчатский , к 180 часам обязательных работ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Елизовским районным судом Камчатского края постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Екатеринбурга . Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116, п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (побои, грубое нарушение общественного порядка на воздушном транспорте)

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов", — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел в январе 2018 года. Пьяный мужчина нецензурно выражался в адрес членов экипажа и никак не реагировал на требования сотрудников авиакомпании соблюдать установленные правила. При попытке пресечь противоправные действия он ударил бортпроводника в лицо.

Помимо обязательных работ суд также обязал подсудимого компенсировать потерпевшему моральный вред в размере 150 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.