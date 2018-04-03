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Ударившего бортпроводника авиадебошира приговорили к обязательным работам
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Ударившего бортпроводника авиадебошира приговорили к обязательным работам 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Суд на Камчатке приговорил авиадебошира, ударившего бортпроводника на борту рейса Москва — Петропавловск-Камчатский, к 180 часам обязательных работ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Елизовским районным судом Камчатского края постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Екатеринбурга. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116, п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (побои, грубое нарушение общественного порядка на воздушном транспорте)
Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов", — отмечается в сообщении.
Инцидент произошел в январе 2018 года. Пьяный мужчина нецензурно выражался в адрес членов экипажа и никак не реагировал на требования сотрудников авиакомпании соблюдать установленные правила. При попытке пресечь противоправные действия он ударил бортпроводника в лицо.
Помимо обязательных работ суд также обязал подсудимого компенсировать потерпевшему моральный вред в размере 150 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
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