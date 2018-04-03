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Участники ОПГ в Приморье предстанут перед судом
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Участники ОПГ в Приморье предстанут перед судом 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Следственные органы СК РФ завершили расследование в отношении 10 местных жителей, которых обвиняют по шести уголовным статьям, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю.
В зависимости от роли каждого участника группы их обвиняют в хищении оружия, нарушении неприкосновенности жилища, грабеже, угоне, разбое и умышленном уничтожении чужого имущества.
Также подозреваемые совершили несколько нападений на граждан. Свои действия они оправдывали борьбой с сексуальными меньшинствами. С представителями относящих себя к меньшинствам они знакомились в Интернете, после чего договаривались о встрече, а при встрече избивали и похищали имущество.
В настоящее время следователи собрали достаточную доказательную базу, в связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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