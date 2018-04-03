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Бывший заключенный скрывался от административного надзора во Владивостоке
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Бывший заключенный скрывался от административного надзора во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю 1987 года рождения, который уклонялся от административного надзора, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Установлено, что фигурант ранее отбывал наказание за совершение тяжких преступлений — разбойного нападения и грабежа. По решению суда при освобождении из мест лишения свободы в отношении него установлен административный надзор сроком на восемь лет. Он также был предупрежден об уголовной ответственности в случае несоблюдения установленных судом ограничений.
Возложенные судом обязательства фигурант не исполнял: не являлся на регистрацию в назначенное время, без уважительной причины и без уведомления уполномоченного органа к месту постоянного жительства не прибыл, а уехал в другой населенный пункт, тем самым уклонившись от административного надзора.
Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему за содеянное шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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