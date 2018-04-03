Бывший заключенный скрывался от административного надзора во Владивостоке

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю 1987 года рождения, который уклонялся от административного надзора, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Установлено, что фигурант ранее отбывал наказание за совершение тяжких преступлений — разбойного нападения и грабежа. По решению суда при освобождении из мест лишения свободы в отношении него установлен административный надзор сроком на восемь лет. Он также был предупрежден об уголовной ответственности в случае несоблюдения установленных судом ограничений.

Возложенные судом обязательства фигурант не исполнял: не являлся на регистрацию в назначенное время, без уважительной причины и без уведомления уполномоченного органа к месту постоянного жительства не прибыл, а уехал в другой населенный пункт, тем самым уклонившись от административного надзора.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему за содеянное шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.