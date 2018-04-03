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Жительница Приморья обманула четверых уроженцев Узбекистана
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Жительница Приморья обманула четверых уроженцев Узбекистана 

Primpress 33 минуты назад
Фото: Primpress
В дежурную часть полиции в городе Уссурийск поступили заявления четверых уроженцев Узбекистана о совершенном в отношении них мошенничестве, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Мужчина рассказали, что на одном из сайтов в Сети они нашли объявление о предоставлении услуг по постоянной регистрации на территории города Уссурийска. Условием мошенника было предоставление оплаты в сумме восемь тысяч рублей с каждого.
После оплаты в паспорта каждого гражданина были проставлены печати и адрес их регистрации в одном из домов Уссурийска. Когда заявители прибыли по указанному в паспортах адресу, то оказалось, что владельцы дома ничего о регистрации по их адресу не знают, своего согласия не давали и никому предоставлять жилье для проживания не собираются.
Сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ею оказалась 26-летняя местная жительница, которая в отделе полиции дала признательные показания.
Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 30 тысяч рублей. Полученные денежные средства задержанная уже потратила.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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