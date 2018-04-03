21-летний мужчина осужден за избиение друга его бывшей подруги

Арзамасский горсуд вынес приговор 21-летнему местному жителю, который обвинялся в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила помощник Арзамасского городского прокурора Валентина Загуменнова.

По данным следствия, зимой 2017 года молодой человек проезжал на своем автомобиле по улице и увидел свою бывшую девушку в компании нового знакомого.

Он перегородил им дорогу автомобилем, а затем избил «соперника». Потом этого злоумышленник достал из багажника биту и принялся ей избивать мужчину, нанеся тому в общей сложности 21 удар.

Решением суда обвиняемому назначено наказание 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Напомним, более 10 лет колонии получил нижегородец за убийство подруги из ревности.