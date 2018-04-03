Ещё
Житель Евпатории получил семь лет колонии за развращение детей в крымских санаториях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Евпатории получил семь лет колонии за развращение детей в крымских санаториях 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Суд признал виновным жителя Евпатории в развращении малолетних на территории санаториев Республики Крым. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу СУ СК РФ по Республике Крым.
Летом 2015 года мужчина прошел на территорию детского оздоровительного центра в Алуште и совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних. Летом следующего года преступник работал в санатории Евпатории и под видом медработника также совершил в отношении несовершеннолетних действия сексуального характера.
Во время расследования следователи провели более десяти экспертиз и порядка 550 следственных действий. Также было допрошено более 500 свидетелей. В результате
50-летнего
злоумышленника признали виновным и назначили наказание в виде семи лет и трех месяцев колонии строгого режима.
360tv.ru: последние новости
Эксперты предположили, кто может занять место «вора в законе №1» Шакро Молодого после его ареста "Мало света и нет ТВ": братья Магомедовы рассказали, что им не понравилось в СИЗО «Лефортово» «Уничтожить коррупционного спрута»: почему арестовали миллиардеров Магомедовых
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя117
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт242
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами102
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ102
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»466
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение