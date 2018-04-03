Житель Евпатории получил семь лет колонии за развращение детей в крымских санаториях

Суд признал виновным жителя Евпатории в развращении малолетних на территории санаториев Республики Крым . Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу СУ СК РФ по Республике Крым. Летом 2015 года мужчина прошел на территорию детского оздоровительного центра в Алуште и совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних. Летом следующего года преступник работал в санатории Евпатории и под видом медработника также совершил в отношении несовершеннолетних действия сексуального характера. Во время расследования следователи провели более десяти экспертиз и порядка 550 следственных действий. Также было допрошено более 500 свидетелей. В результате 50-летнего злоумышленника признали виновным и назначили наказание в виде семи лет и трех месяцев колонии строгого режима