Житель Евпатории получил семь лет колонии за развращение детей в крымских санаториях 

Суд признал виновным жителя Евпатории в развращении малолетних на территории санаториев Республики Крым. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу СУ СК РФ по Республике Крым.
Летом 2015 года мужчина прошел на территорию детского оздоровительного центра в Алуште и совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних. Летом следующего года преступник работал в санатории Евпатории и под видом медработника также совершил в отношении несовершеннолетних действия сексуального характера.
Во время расследования следователи провели более десяти экспертиз и порядка 550 следственных действий. Также было допрошено более 500 свидетелей. В результате
50-летнего
злоумышленника признали виновным и назначили наказание в виде семи лет и трех месяцев колонии строгого режима.