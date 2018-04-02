Жителя Петербурга осудили в Пензе за наркоторговлю 

Жителя Санкт-Петербурга осудили в Пензе за наркоторговлю, сообщает газета «Известия». Следствие выяснило, что в мае 2017 года обвиняемый установил в интернете контакт с московскими наркодилерами. Он забирал партии из тайников в Московской области, перевозил их в другие регионы, расфасовывал, прятал и передавал координаты покупателям.
В частности, в ноябре 2017 года петербуржец привёз в Пензенскую область более 23 кг наркотиков.
Реализовать их он не смог, его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
В марте издание «ВашГород.ру» сообщало, что в Новосибирске задержали подозреваемую в продаже наркотиков.