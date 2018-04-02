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В Афинах произошла попытка покушения на сотрудников посольства Ирана
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В Афинах произошла попытка покушения на сотрудников посольства Ирана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
АФИНЫ, 2 апр — РИА Новости. Полиция Греции расследовала попытку покушения на жизнь двух сотрудников посольства Исламской Республики Иран в Афинах, напавший — 47-летний гражданин Ирана арестован, сообщила полиция.
По информации полиции, ЧП произошло 28 марта во второй половине дня. Иранец пришел к посольству и с намерением убийства с ножом напал на двух сотрудников посольства, ранив их, сообщает полиция.
Полиция в ходе расследования установила личность нападавшего и 1 апреля арестовала его. Иранец признался в нападении, а также в двух случаях поджога входа в посольство в прошлом, говорится в сообщении.
Дело было передано прокурору районного суда в Афинах, выдан ордер на арест иранца.
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