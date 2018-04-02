Житель Магадана украл в столице коньяк за 40 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Один из посетителей зашел в крупный супермаркет, расположенный на проспекте Буденного, где на стеллажах взял бутылку коньяка стоимостью 40 тысяч рублей, спрятал ее и вышел на улицу. Как клиент крал товар, увидели сотрудники охраны, которые наблюдали за торговым залом через камеры видеонаблюдения. Они и сообщили о происшедшем. Через несколько минут приехала следственно-оперативная группа и задержала злоумышленника. Им оказался 35-летний житель города Магадан

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Восточного административного округа Татьяна Дугина

К подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ему грозит наказание — до двух лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приезжий пытался украсть 14 бутылок коньяка из столичного супермаркета