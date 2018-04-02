Полиция Папуа — Новой Гвинеи в городе Лаэ ликвидировала трех грабителей китайского магазина

Порт-Морсби /Папуа — Новая Гвинея /, 2 апреля / Синьхуа / — Полиция Папуа — Новой Гвинеи сегодня сообщила, что коммерческом районе этнических китайцев второго крупнейшего города страны Лаэ полицейские ликвидировали трех вооруженных грабителей, обеспечив безопасность предпринимателей.

Полиция заявила, что сегодня около 08:30 утра по местному времени, четверо вооруженных злоумышленников попытались ограбить магазин китайского предпринимателя «24 Цзядянь». После получения сообщения о нападении сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия и вступили в перестрелку с грабителями, на месте был убиты три преступника, одному удалось скрыться. В ходе перестрелки один из полицейских получил пулевое ранение в плечо, еще два охранника и один китаец получили незначительные ранения. —0—