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Полиция Папуа — Новой Гвинеи в городе Лаэ ликвидировала трех грабителей китайского магазина
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Полиция Папуа — Новой Гвинеи в городе Лаэ ликвидировала трех грабителей китайского магазина 

ИА Синьхуа 1 час назад
Порт-Морсби /Папуа — Новая Гвинея/, 2 апреля /Синьхуа/ — Полиция Папуа — Новой Гвинеи сегодня сообщила, что коммерческом районе этнических китайцев второго крупнейшего города страны Лаэ полицейские ликвидировали трех вооруженных грабителей, обеспечив безопасность предпринимателей.
Полиция заявила, что сегодня около 08:30 утра по местному времени, четверо вооруженных злоумышленников попытались ограбить магазин китайского предпринимателя «24 Цзядянь». После получения сообщения о нападении сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия и вступили в перестрелку с грабителями, на месте был убиты три преступника, одному удалось скрыться. В ходе перестрелки один из полицейских получил пулевое ранение в плечо, еще два охранника и один китаец получили незначительные ранения. —0—
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