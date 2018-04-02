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Волгоградские спонсоры террористов проведут за решеткой 26 лет
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Волгоградские спонсоры террористов проведут за решеткой 26 лет 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградские спонсоры террористов, пропагандирующих радикальный ислам, получили от трех до девяти лет колонии общего режима.
— С апреля 2014 года члены «Октябрьского джамаата» исправно отправляли деньги террористам — радикалам из «Исламского государства» и «Имарат Кавказа», — прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — В 2016 году сторонников радикальных исламистов, не жалевших деньги на развитие запрещенных организаций, задержали сотрудники ФСБ.
Северо-Кавказский военный окружной суд отправил в колонию общего режима четырех спонсоров террористов.
— По решению суда Р. Таймысханов получил восемь лет колонии, — добавили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — Его «коллега» К. Бачаев осужден на девять лет. Оба мужчины подали апелляцию. Приговоры И. Мусаеву и Р. Садуллаеву, получиших 6 и 3 года колонии, вступили в законную силу.
В конце февраля за связи с радикальным исламом поплатился еще один волгоградец. Сделав фотографии с террористами и засыпав социальные сети экстремистскими записями, мужчина получил штраф на 300 тысяч рублей.
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