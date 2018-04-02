Волгоградские спонсоры террористов проведут за решеткой 26 лет

Волгоградские спонсоры террористов, пропагандирующих радикальный ислам, получили от трех до девяти лет колонии общего режима

Северо-Кавказский военный окружной суд отправил в колонию общего режима четырех спонсоров террористов.

— По решению суда Р. Таймысханов получил восемь лет колонии, — добавили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — Его «коллега» К. Бачаев осужден на девять лет. Оба мужчины подали апелляцию. Приговоры И. Мусаеву и Р. Садуллаеву, получиших 6 и 3 года колонии, вступили в законную силу.

В конце февраля за связи с радикальным исламом поплатился еще один волгоградец. Сделав фотографии с террористами и засыпав социальные сети экстремистскими записями, мужчина получил штраф на 300 тысяч рублей.