Во Владивостоке на девушку напал грабитель с газовым баллончиком

Он брызнул им ей в глаза.

Полицейские во Владивостоке задержали 23-летнего мужчину, который сознался в грабеже с использованием газового баллончика. Пострадавшей оказалась 29-летняя жительница краевого центра.

Как сообщает Vl.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, преступление было совершено на улице Ивановской. По словам потерпевшей, сзади к ней подбежал неизвестный, который брызнул ей в глаза из газового баллончика и хотел силой забрать у нее сумку. Когда она оказала ему сопротивление, он избил ее и скрылся.

Позже предполагаемого грабителя задержали. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.