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Полицейский устроил и накрыл наркопритон ради хорошей статистики
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Полицейский устроил и накрыл наркопритон ради хорошей статистики 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Шарьинский» Костромской области обвинили в организации и раскрытии наркопритона ради улучшения статистики. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
«С февраля по май 2017 года обвиняемый (…) вместе с оперуполномоченным (…) путем угроз и уговоров склонили троих местных жителей к употреблению наркотических средств и инсценировке указанными лицами вместе с еще двумя жителя города Шарьи ситуации функционирования «наркопритона» в квартире их знакомых», — говорится в сообщении.
Страж порядка обеспечил передачу всем участникам инсценировки необходимых компонентов для изготовления наркотических средств.
«С октября 2015 года по январь 2016 года [обвиняемый] искусственно создал условия задержания на территории города Шарьи Костромской области местного жителя, якобы осуществляющего сбыт наркотического средства в крупном размере — маковой соломы массой свыше полутора килограмм», — сообщают в региональном управлении СКР.
По данным следствия, страж порядка склонил мужчину к признанию им вины в этом преступлении, а также составил соответствующие фиктивные процессуальные документы. На основании этого в июле 2016 года жертву инсценировки осудили на 6 лет и 9 месяцев лишения свободы.
В настоящее время в отношении бывшего полицейского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), а также пунктам «а» и «в» части 2 статьи 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух или более лиц»). Дело обвиняемого направлено в суд.
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