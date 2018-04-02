Полицейский устроил и накрыл наркопритон ради хорошей статистики

«С февраля по май 2017 года обвиняемый (…) вместе с оперуполномоченным (…) путем угроз и уговоров склонили троих местных жителей к употреблению наркотических средств и инсценировке указанными лицами вместе с еще двумя жителя города Шарьи ситуации функционирования «наркопритона» в квартире их знакомых», — говорится в сообщении.

Страж порядка обеспечил передачу всем участникам инсценировки необходимых компонентов для изготовления наркотических средств.

«С октября 2015 года по январь 2016 года [обвиняемый] искусственно создал условия задержания на территории города Шарьи Костромской области местного жителя, якобы осуществляющего сбыт наркотического средства в крупном размере — маковой соломы массой свыше полутора килограмм», — сообщают в региональном управлении СКР.

По данным следствия, страж порядка склонил мужчину к признанию им вины в этом преступлении, а также составил соответствующие фиктивные процессуальные документы. На основании этого в июле 2016 года жертву инсценировки осудили на 6 лет и 9 месяцев лишения свободы.

В настоящее время в отношении бывшего полицейского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), а также пунктам «а» и «в» части 2 статьи 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух или более лиц»). Дело обвиняемого направлено в суд.