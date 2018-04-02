Полицейский инициировал создание наркопритона

Экс-правоохранитель обвиняется в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и склонении к потреблению наркотиков. На преступление его, по версии следствия, сподвигло желание получить премию и создать видимость высокой эффективности своей работы.

Из-за усердия фигуранта ранее один шарьинец получил почти семь лет колонии.