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Полицейский инициировал создание наркопритона
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Полицейский инициировал создание наркопритона 

Национальная Служба Новостей 23 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Костромской области перед судом предстанет начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД «Шарьинский», заставлявший местных жителей употреблять наркотики и создать наркопритон, сообщили «Интерфаксу» в следственном управлении СКР по региону.
Экс-правоохранитель обвиняется в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и склонении к потреблению наркотиков. На преступление его, по версии следствия, сподвигло желание получить премию и создать видимость высокой эффективности своей работы.
Из-за усердия фигуранта ранее один шарьинец получил почти семь лет колонии.
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