Ещё
У 57-летнего мужчины в Похвистневе полицейские изъяли почти 20 граммов марихуаны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У 57-летнего мужчины в Похвистневе полицейские изъяли почти 20 граммов марихуаны 

ТРК Губерния 34 минуты назад
Подозреваемый рассказал, что коноплю он обнаружил в гаражах и собственноручно собрал в подходящий сезон. А запасы наркотического средства он хранил для личного использования.
В полицию обратились жители одного дома. Люди жаловались на своего соседа, который, как они считали, употребляет наркотики. Правоохранители отреагировали на сообщение и выехали по указанному адресу. В присутствии понятых был проведен обыск квартиры подозреваемого. Возле балкона стражи порядка обнаружили некое вещество растительного происхождения. После этого хозяин квартиры вынес полицейским целый свёрток с похожим содержимым. Мужчина заявил, что вещество растительного происхождения — не что иное, как марихуана. Листья конопли, по словам подозреваемого, достались ему даром: мужчина собрал их с растения, найденного в гаражном массиве. Наркотик он хранил для личного пользования.
Во всем этом правоохранительным органам еще предстоит разобраться. Однако проведенная экспертиза подтвердила некоторые показания подозреваемого. Согласно заключению экспертов, изъятые вещества действительно являются наркотиком, известным как марихуана. Общая масса запрещенного вещества превысила 18 граммов, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По ч. 1 ст. 228 УК РФ в отношении не судимого ранее мужчины предпенсионного возраста возбуждено уголовное дело. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.
ТРК Губерния: последние новости
Самарца, ограбившего салон сотовой связи, будут "перевоспитывать" рублем Трое жителей Тольятти получили срок за кражу нескольких автомобилей В Кошкинскоим районе инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, лишенного права управления транспортными средствами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня21
Москву заподозрили в «захвате» линий связи569
В Сочи горит пятиэтажный дом134
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки277
Грузия даже не смотрит в сторону России55
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение