У 57-летнего мужчины в Похвистневе полицейские изъяли почти 20 граммов марихуаны

Подозреваемый рассказал, что коноплю он обнаружил в гаражах и собственноручно собрал в подходящий сезон. А запасы наркотического средства он хранил для личного использования.

В полицию обратились жители одного дома. Люди жаловались на своего соседа, который, как они считали, употребляет наркотики. Правоохранители отреагировали на сообщение и выехали по указанному адресу. В присутствии понятых был проведен обыск квартиры подозреваемого. Возле балкона стражи порядка обнаружили некое вещество растительного происхождения. После этого хозяин квартиры вынес полицейским целый свёрток с похожим содержимым. Мужчина заявил, что вещество растительного происхождения — не что иное, как марихуана. Листья конопли, по словам подозреваемого, достались ему даром: мужчина собрал их с растения, найденного в гаражном массиве. Наркотик он хранил для личного пользования.

Во всем этом правоохранительным органам еще предстоит разобраться. Однако проведенная экспертиза подтвердила некоторые показания подозреваемого. Согласно заключению экспертов, изъятые вещества действительно являются наркотиком, известным как марихуана. Общая масса запрещенного вещества превысила 18 граммов, сообщает ГУ МВД России по Самарской области

По ч. 1 ст. 228 УК РФ в отношении не судимого ранее мужчины предпенсионного возраста возбуждено уголовное дело. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.