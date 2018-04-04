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Свыше 84 млн руб заплатила фирма в рамках уголовного дела о неуплате налогов в Подмосковье
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Свыше 84 млн руб заплатила фирма в рамках уголовного дела о неуплате налогов в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московской области в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов возмещен ущерб в размере более 84 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.
В производстве следователя следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области находилось уголовное дело по факту уклонения ООО «ЛМЛ и Ко» от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупном размере. С учетом начисленных налоговым органом пеней и штрафов общая сумма долга перед государством составляла более 84 миллионов рублей.
«Благодаря принципиальной позиции следователя и активному проведению всего комплекса следственных действий генеральным директором ООО «ЛМЛ и Ко» принято решение о полном погашении задолженности по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, а также пеней и штрафов в общей сумме более 84 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
В связи с полным погашением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, уголовное дело прекращено.
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