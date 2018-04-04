Свыше 84 млн руб заплатила фирма в рамках уголовного дела о неуплате налогов в Подмосковье

В производстве следователя следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области находилось уголовное дело по факту уклонения ООО «ЛМЛ и Ко» от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупном размере. С учетом начисленных налоговым органом пеней и штрафов общая сумма долга перед государством составляла более 84 миллионов рублей.

«Благодаря принципиальной позиции следователя и активному проведению всего комплекса следственных действий генеральным директором ООО «ЛМЛ и Ко» принято решение о полном погашении задолженности по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, а также пеней и штрафов в общей сумме более 84 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В связи с полным погашением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, уголовное дело прекращено.