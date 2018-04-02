Ещё
Свердловские полицейские задержали группу, промышлявшую кражами из квартир и машин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свердловские полицейские задержали группу, промышлявшую кражами из квартир и машин 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сегодня утром сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели серию обысков по местам жительства членов руппы, промышлявших кражами из квартир и легковых автомобилей. Сыщики обнаружили и изъяли большое количество ранее похищенного у граждан имущества, в том числе ордена и медали, кортик, банковские карты. Среди конфискованного также две иномарки — «BMW X5» и «Volvo XC90». Среди жертв злоумышленников судьи Областного суда и Ленинского районного суда Екатеринбурга.
Группа состоит из как минимум четырех участников, часть из которых ранее судима. Установлено, что подозреваемые совершали преступления на территории Свердловской и Челябинской областей. Один из способов краж заключался в отвлечении потерпевших, чьи машины заранее повреждались — резалось одно из колес. Затем, хозяину или хозяйке автомобиля предлагалась помощь, а когда те соглашались, во время ремонта из салона транспортного средства похищались наиболее ценные вещи.
В отношении подозреваемых Главным следственным управлением ГУ МВД области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ — кража. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Двое из задержанных граждане Грузии, находившиеся на территории Среднего Урала нелегально. Операцией по изобличению группы руководил начальник ОБОП подполковник полиции Сергей Максимов. Завтра задержанных сыщики представят в суд на арест.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества В Новгородской области завершено расследование уголовного дела о мошенничествах в сети Интернет Полицейскими Томска пресечена незаконная реализация контрафактной продукции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня21
Москву заподозрили в «захвате» линий связи569
В Сочи горит пятиэтажный дом134
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки277
Грузия даже не смотрит в сторону России55
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение