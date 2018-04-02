Арест восьми вербовщиков ИГ в Санкт-Петербурге продлен на три месяца 

Санкт-Петербург, 2 апреля /Синьхуа/ — Арест восьмерых обвиняемых в вербовке в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» /ИГ/ был сегодня продлен на три месяца Санкт-Петербургским городским судом.
По сообщению РИА Новости, арест был продлен для ознакомления обвиняемых и их адвокатов с материалами дела.
В апреле 2017 года после теракта в метро Петербурга были задержаны и заключены под стражу 10 выходцев из Центральной Азии, обвиненных в организации вербовки в ИГ. —0—