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Арест восьми вербовщиков ИГ в Санкт-Петербурге продлен на три месяца
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Арест восьми вербовщиков ИГ в Санкт-Петербурге продлен на три месяца 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Санкт-Петербург, 2 апреля /Синьхуа/ — Арест восьмерых обвиняемых в вербовке в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» /ИГ/ был сегодня продлен на три месяца Санкт-Петербургским городским судом.
По сообщению РИА Новости, арест был продлен для ознакомления обвиняемых и их адвокатов с материалами дела.
В апреле 2017 года после теракта в метро Петербурга были задержаны и заключены под стражу 10 выходцев из Центральной Азии, обвиненных в организации вербовки в ИГ. —0—
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