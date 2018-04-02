Арест восьми вербовщиков ИГ в Санкт-Петербурге продлен на три месяца

По сообщению РИА Новости , арест был продлен для ознакомления обвиняемых и их адвокатов с материалами дела.

В апреле 2017 года после теракта в метро Петербурга были задержаны и заключены под стражу 10 выходцев из Центральной Азии, обвиненных в организации вербовки в ИГ. —0—